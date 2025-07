Ameaça de explosão obriga retirada de moradores no interior do PR Moradores do bairro Lar Paraná, em Campo Mourão (PR), precisaram deixar suas casas depois de a Polícia Militar encontrar um Fiat Toro...

Moradores do bairro Lar Paraná, em Campo Mourão (PR), precisaram deixar suas casas depois de a Polícia Militar encontrar um Fiat Toro com 237 kg de explosivos em uma residência, nesta terça-feira, 1º. O veículo, estacionado no quintal da casa, motivou o isolamento da área e a mobilização do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais. Os agentes se deslocaram de Curitiba para remover os artefatos com segurança.

