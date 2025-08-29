Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Anac faz alerta sobre o que mais derruba aviões no Brasil; confira

No dia 9 de janeiro deste ano, por volta das 10h, um pequeno avião executivo tentou pousar no Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em...

Revista Oeste|Do R7

No dia 9 de janeiro deste ano, por volta das 10h, um pequeno avião executivo tentou pousar no Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em Ubatuba (SP). Procedente de Goiás, o jato acabou saindo da pista e indo parar na orla da Praia do Cruzeiro. Em razão do impacto, o piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, morreu no local; os quatro passageiros — um casal e seus dois filhos — sobreviveram. O caso naturalmente chamou a atenção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Para entender melhor os fatores que impactam a segurança da aviação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.