Anac faz alerta sobre o que mais derruba aviões no Brasil; confira
No dia 9 de janeiro deste ano, por volta das 10h, um pequeno avião executivo tentou pousar no Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em...
No dia 9 de janeiro deste ano, por volta das 10h, um pequeno avião executivo tentou pousar no Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em Ubatuba (SP). Procedente de Goiás, o jato acabou saindo da pista e indo parar na orla da Praia do Cruzeiro. Em razão do impacto, o piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, morreu no local; os quatro passageiros — um casal e seus dois filhos — sobreviveram. O caso naturalmente chamou a atenção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
