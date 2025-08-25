Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ancelotti faz 2ª convocação da Seleção Brasileira; confira a lista

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira, 25, a lista dos 23 jogadores para os dois últimos...

Revista Oeste|Do R7

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira, 25, a lista dos 23 jogadores para os dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador manteve a preferência por jogadores que atuam na Europa. As novidades foram o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), o meia Luca Paquetá (West Ham) e o atacante Kaio Jorge (Cruzeiro).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades da Seleção!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.