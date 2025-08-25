Ancelotti faz 2ª convocação da Seleção Brasileira; confira a lista
O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira, 25, a lista dos 23 jogadores para os dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador manteve a preferência por jogadores que atuam na Europa. As novidades foram o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), o meia Luca Paquetá (West Ham) e o atacante Kaio Jorge (Cruzeiro).
O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, anunciou nesta segunda-feira, 25, a lista dos 23 jogadores para os dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador manteve a preferência por jogadores que atuam na Europa. As novidades foram o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), o meia Luca Paquetá (West Ham) e o atacante Kaio Jorge (Cruzeiro).
