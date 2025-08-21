Ancelotti quer acabar com o ‘complexo de vira-latas’ do futebol brasileiro A pergunta para o italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, foi clara. Tinha a intenção de tentar entender algumas...

A pergunta para o italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, foi clara. Tinha a intenção de tentar entender algumas das causas do chamado "abismo" atual entre o futebol brasileiro e o europeu. Carregava, nas entrelinhas, a tese de que o jovem jogador brasileiro precisa ser preparado para atuar no Olimpo deste esporte, a Europa. Por mais habilidoso que seja.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre as reflexões de Ancelotti sobre o futebol brasileiro!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: