Ancelotti utiliza a psicologia para atingir objetivos na Seleção
O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção, busca criar 'raízes brasileiras' para facilitar seu trabalho à frente da equipe. Italiano, ele nunca tinha acompanhado de perto a rotina do futebol brasileiro. Desde que assumiu, o treinador já compareceu a seis partidas nos estádios locais. Ele afirma que seu objetivo é sentir o clima do futebol e conhecer melhor os jogadores que atuam no país.
O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção, busca criar 'raízes brasileiras' para facilitar seu trabalho à frente da equipe. Italiano, ele nunca tinha acompanhado de perto a rotina do futebol brasileiro. Desde que assumiu, o treinador já compareceu a seis partidas nos estádios locais. Ele afirma que seu objetivo é sentir o clima do futebol e conhecer melhor os jogadores que atuam no país.
