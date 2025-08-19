Logo R7.com
Ancelotti utiliza a psicologia para atingir objetivos na Seleção

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção, busca criar 'raízes brasileiras' para facilitar seu trabalho à frente da equipe. Italiano,...

Revista Oeste|Do R7

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção, busca criar 'raízes brasileiras' para facilitar seu trabalho à frente da equipe. Italiano, ele nunca tinha acompanhado de perto a rotina do futebol brasileiro. Desde que assumiu, o treinador já compareceu a seis partidas nos estádios locais. Ele afirma que seu objetivo é sentir o clima do futebol e conhecer melhor os jogadores que atuam no país.

