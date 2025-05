Anticiclone mantém calor e tempo seco nesta quinta-feira, 15 A quinta-feira, 15, será marcada por um padrão atmosférico típico de outono na maior parte do Brasil, com predomínio de tempo seco... Revista Oeste|Do R7 15/05/2025 - 06h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 06h43 ) twitter

figura 2 - ricardo felício - ciclones e anticiclone Revista Oeste - Brasil

A quinta-feira, 15, será marcada por um padrão atmosférico típico de outono na maior parte do Brasil, com predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas para a estação, por influência de um anticiclone que atinge parte do país.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

