Anticiclone mantém tempo seco no centro do país nesta sexta-feira, 16 Nesta sexta-feira, 16, o Brasil será influenciado por uma extensa área de alta pressão atmosférica, o que resultará em um dia com... Revista Oeste|Do R7 16/05/2025 - 06h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 06h43 ) twitter

Mapa de água precipitável para a tarde de sexta-feira, 16 | Imagem: Meteored/Reprodução Revista Oeste - Brasil

Nesta sexta-feira, 16, o Brasil será influenciado por uma extensa área de alta pressão atmosférica, o que resultará em um dia com tempo seco e ensolarado nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste. Esse sistema, conhecido como anticiclone, inibe a formação de nuvens e chuvas.

