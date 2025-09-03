Apagão causa caos no Aeroporto de Guarulhos
A manhã desta quarta-feira, 3, foi marcada por transtornos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Uma queda de energia...
A manhã desta quarta-feira, 3, foi marcada por transtornos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Uma queda de energia suspendeu serviços e atrasou voos, provocando queixas de usuários.
A manhã desta quarta-feira, 3, foi marcada por transtornos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Uma queda de energia suspendeu serviços e atrasou voos, provocando queixas de usuários.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre o caos no aeroporto!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: