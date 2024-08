Apagão no Galeão: Passageiros Enfrentam Atrasos e Inconvenientes Um apagão que aconteceu na tarde deste último sábado, 3, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, provocou atrasos...

Revista Oeste|Do R7 04/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 04/08/2024 - 21h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌