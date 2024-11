Apartamento de Lucas Lima vai a leilão por dívida de condomínio Apartamento de Lucas Lima vai a leilão por dívida de condomínio Revista Oeste|Do R7 20/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h28 ) twitter

Lucas Lima e Sandy

O músico Lucas Lima, também conhecido pelo casamento anterior com a cantora Sandy, não tem realizado o pagamento do condomínio de seu apartamento. Isso pode resultar na perda do imóvel, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O site Metrópoles divulgou, nesta quarta-feira, 20, que a propriedade do artista pode ir a leilão.

