Apostas on-line comprometem vida acadêmica de jovens, diz pesquisa O envolvimento de jovens brasileiros com apostas on-line está interferindo nos planos de entrada e permanência no ensino superior... Revista Oeste|Do R7 11/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presença de aplicativos em lojas virtuais favorecem o acesso às casas de apostas esportivas | Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Revista Oeste - Brasil

O envolvimento de jovens brasileiros com apostas on-line está interferindo nos planos de entrada e permanência no ensino superior privado. Um levantamento da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), entidade que representa as faculdades particulares, e da Educa Insights, revelou que 14% dos alunos dessas instituições já atrasaram mensalidades ou trancaram o curso em razão de gastos com jogos de aposta. Esse índice que sobe para 17% nas classes B1 e B2.

Para entender melhor como as apostas on-line afetam a vida acadêmica dos jovens, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Protesto em Paraisópolis termina em vandalismo e confronto com a PM

Criança de 11 anos morre depois de cair em cânion no RS

Frio e ar seco avançam sobre o Centro-Sul nesta sexta-feira, 11