Apreensões de cocaína despencam no Porto de Santos em 2023 e 2024 Em 2023, foram interceptadas 7,1 toneladas, menos da metade do volume de 2022, que foi de 16 toneladas.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste|Do R7 12/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 12/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌