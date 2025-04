Ar frio se espalha pelo Brasil nesta quarta-feira, 23 Esta quarta-feira, 23, será marcada por mudanças nas condições climáticas em várias regiões do Brasil. De acordo com a previsão do... Revista Oeste|Do R7 23/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mapa de temperatura indica manhãs frias no Sul e Sudeste do Brasil, com máximas moderadas à tarde; calor segue intenso nas regiões Norte e Nordeste | Imagem: Meteored/Reproduç

Esta quarta-feira, 23, será marcada por mudanças nas condições climáticas em várias regiões do Brasil. De acordo com a previsão do site Meteored, uma combinação de instabilidades tropicais, sistemas de baixa pressão e o avanço de uma massa de ar frio define o cenário meteorológico do dia.

Para mais detalhes sobre as previsões e os impactos do clima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Polícia descobre envio de drogas pelos Correios no interior de SP

Câmara de São Paulo: projeto dobra multa para pichações racistas

Estado de São Paulo tem as cidades mais arborizadas do país; veja lista