As mais lidas do mês: concluída há 2 anos, ponte Brasil-Paraguai nunca recebeu tráfego Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores reportagens que fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O texto abaixo... Revista Oeste|Do R7 27/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h08 )

Falta de infraestrutura necessária impede o uso da nova ponte Brasil-Paraguai, mas o governo promete inaugurar oficialmente em 2025

Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores reportagens que fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O texto abaixo, publicado originalmente em 30 de dezembro, informa que a Ponte da Integração, na fronteira do Brasil com o Paraguai, completou dois anos sem receber tráfego.

Para saber mais sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

