As mais lidas do mês: estudos comparam cotistas e não cotistas no ensino superior Nesta semana, Oeste traz novamente aos leitores as reportagens que fizeram sucesso ao longo do primeiro mês de 2025. O texto abaixo... Revista Oeste|Do R7 20/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As universidades federais do Brasil são obrigadas a reservar metade das vagas para ações afirmativas

Nesta semana, Oeste traz novamente aos leitores as reportagens que fizeram sucesso ao longo do primeiro mês de 2025. O texto abaixo, publicado originalmente em 2 de janeiro, aborda o estudo que comparou o desempenho de estudantes cotistas com não cotistas no ensino superior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse importante tema!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

As mais lidas do mês: paulistanos descobrem destino alternativo a Campos do Jordão e Monte Verde

Chuvas intensas persistem nas regiões Norte e Nordeste

TCU identifica irregularidades em contratos da Eletrobras