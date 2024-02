Assassino de soldado da Rota é capturado e colocado atrás das grades Kaique Coutinho do Nascimento... Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como Chip, foi finalmente capturado pelas autoridades nesta quarta-feira, 14. O criminoso, responsável pela morte brutal de um soldado da Rota, foi encontrado em uma operação policial realizada em Minas Gerais. Descubra todos os detalhes sobre a prisão do assassino de soldado da Rota consultando a matéria completa no nosso parceiro, a Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Assassino de soldado da Rota é preso pela Polícia Militar • EXCLUSIVO: vítima de antissemitismo na Bahia rompe o silêncio: ‘A solidariedade acalma meu coração’ • MEC inicia 2024 com falhas no Sisu e no ProUni; estudantes criticam Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.