Ativista LGBT, juiz da BA recebe pena máxima do CNJ por… homofobia O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) decidiu pela aposentadoria compulsória do juiz Mário Soares Caymmi Gomes, em 29 de janeiro.... Revista Oeste|Do R7 23/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 23/02/2025 - 20h25 )

Tribunal de Justiça da Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) decidiu pela aposentadoria compulsória do juiz Mário Soares Caymmi Gomes, em 29 de janeiro. Agora, ele busca reverter essa decisão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O processo administrativo disciplinar que levou ao afastamento do juiz foi aberto em 2023.

