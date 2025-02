Revista Oeste |Do R7

Avião cai em zona rural de Quadra (SP)

Mais um acidente aéreo — e fatal — em 2025 no Brasil. No início da tarde deste sábado, 15, um avião caiu em uma estrada na zona rural de Quadra, município localizado no interior paulista, precisamente na região de Tatuí.

