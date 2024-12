Avião colide com urubu e voa com a ave pendurada até o destino final; assista ao vídeo Na manhã desta quinta-feira, 5, em Eirunepé, a mil quilômetros de Manaus, um urubu colidiu com o para-brisa de um avião monomotor...

Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share