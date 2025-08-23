Avião com falha no trem de pouso declara emergência e paralisa operações em Manaus Depois de enfrentar uma falha no trem de pouso, um avião precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Manaus, na noite...

Depois de enfrentar uma falha no trem de pouso, um avião precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Manaus, na noite desta sexta-feira, 22. Não houve registro de feridos entre os ocupantes, de acordo com a administração aeroportuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este incidente.

