Avião com falha no trem de pouso declara emergência e paralisa operações em Manaus

Depois de enfrentar uma falha no trem de pouso, um avião precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Manaus, na noite...

Depois de enfrentar uma falha no trem de pouso, um avião precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto de Manaus, na noite desta sexta-feira, 22. Não houve registro de feridos entre os ocupantes, de acordo com a administração aeroportuária.

