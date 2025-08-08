Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília por ameaça de bomba Um avião da Azul Linhas Aéreas que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) realizou pouso de emergência no Aeroporto Internacional...

Um avião da Azul Linhas Aéreas que partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP) realizou pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília na noite desta quinta-feira, 7. Conforme a companhia, a decisão foi preventiva devido a questões de segurança envolvendo ameaça de bomba a bordo.

