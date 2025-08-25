Baixa umidade no centro do país ativa alerta vermelho do Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho... Revista Oeste|Do R7 25/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h00 ) twitter

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para quatro Estados no centro do país devido à baixa umidade do ar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o alerta e suas recomendações!

