Baixa umidade no centro do país ativa alerta vermelho do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), emitiu um alerta vermelho para quatro Estados no centro do país devido à baixa umidade do ar.

