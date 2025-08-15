Baixa umidade no Centro-Oeste ativa alerta vermelho do Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de "grande perigo", para baixa umidade em partes da região... Revista Oeste|Do R7 15/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul encaram alerta vermelho Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de "grande perigo", para baixa umidade em partes da região Centro-Oeste do Brasil, nesta sexta-feira, 15. Os dois Estados afetados devem ser o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as recomendações e riscos associados a essa situação!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Cabo da PM baleado em Paraisópolis (SP) recebe a mais alta condecoração militar

Chuvas causam transtornos em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte

Quem é Euro, companheiro de Hytalo Santos preso por suspeita de exploração de menores