Baixa umidade no Centro-Oeste ativa alerta vermelho do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de "grande perigo", para baixa umidade em partes da região...

Revista Oeste|Do R7

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul encaram alerta vermelho Revista Oeste - Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, de "grande perigo", para baixa umidade em partes da região Centro-Oeste do Brasil, nesta sexta-feira, 15. Os dois Estados afetados devem ser o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

