Banco Central abre processo contra Anitta por irregularidade em bens no exterior O Banco Central abriu um processo administrativo contra a cantora Anitta por não declarar no prazo legal os bens que possui fora do...

Revista Oeste|Do R7 01/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share