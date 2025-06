Belém e Manaus são as capitais brasileiras com mais casas em favelas De acordo com dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as cidades de Belém (PA) e Manaus (AM) concentram... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h36 ) twitter

Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 30/04/2018. Vista geral da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A prefeitura de Crivella dá início ao processo de embelezamento da comunidade. Todas as fachadas de 150 prédios e casas virados para a Autoestrada Lagoa-Barra estão sendo pintadas de bege, apagando o colorido típico da comunidade. As obras vão durar seis meses e, em nota, a prefeitura informou que custarão R$ 1,2 milhão. Não servirão, no entanto, para resolver problemas mais urgentes, como os valões de esgoto a céu aberto, e as montanhas de lixo que se acumulam nas encostas. Muito menos resolve o problema da violência. Há nove meses, a favela vive em clima de guerra. - Crédito:WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:226859 WILTON JUNIOR/ESTADAO CONTEUDO

De acordo com dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as cidades de Belém (PA) e Manaus (AM) concentram os maiores porcentuais de moradias em favelas e comunidades urbanas no Brasil.

Para entender melhor essa realidade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

