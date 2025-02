Bombeiros evacuam Câmara de Salvador depois de incêndio

Revista Oeste |Do R7

Um incêndio atingiu a Câmara de Vereadores de Salvador, no Centro Histórico da capital baiana. O episódio aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 24. Conforme a assessoria de comunicação do Legislativo, bombeiros evacuaram o local. Não há feridos.

