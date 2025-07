Brasil acelera verticalização com arranha-céus de luxo, que chegam até cidades do interior O cenário de arranha-céus de luxo no Brasil tem se expandido para além dos grandes centros urbanos: já alcança cidades do interior... Revista Oeste|Do R7 27/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 21h17 ) twitter

O cenário de arranha-céus de luxo no Brasil tem se expandido para além dos grandes centros urbanos: já alcança cidades do interior e tem mudado o perfil arquitetônico nacional. O crescimento do setor é impulsionado por empreendimentos de alto padrão, apartamentos com valores que chegam a centenas de milhões de reais e uma clientela formada por empresários, profissionais liberais e investidores do agronegócio.

Para saber mais sobre essa tendência que está transformando o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

