Brasil começa 2025 com mais de 3 mil focos de incêndio O Brasil registrou 3.137 focos de incêndio em janeiro de 2025, de acordo com dados do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de... Revista Oeste|Do R7 03/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 08h46 )

Número de focos de incêndio por unidade federativa | Foto: Reprodução/Arte/Poder360

O Brasil registrou 3.137 focos de incêndio em janeiro de 2025, de acordo com dados do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A Amazônia concentrou a maior parte desses números, com 1.219 ocorrências, o que representa 38,9% do total.

