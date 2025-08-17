Brasil deve ter veranico com até 40°C Depois de dias de frio intenso, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, o Brasil deve enfrentar uma mudança brusca no tempo. Ela deve...

Depois de dias de frio intenso, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, o Brasil deve enfrentar uma mudança brusca no tempo. Ela deve ocorrer a partir da próxima quarta-feira, 20. A previsão é de elevação significativa das temperaturas em várias áreas, incluindo São Paulo. A mudança representa o terceiro veranico deste ano, conforme a Climatempo.

