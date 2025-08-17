Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Brasil deve ter veranico com até 40°C

Depois de dias de frio intenso, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, o Brasil deve enfrentar uma mudança brusca no tempo. Ela deve...

Revista Oeste|Do R7

Depois de dias de frio intenso, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, o Brasil deve enfrentar uma mudança brusca no tempo. Ela deve ocorrer a partir da próxima quarta-feira, 20. A previsão é de elevação significativa das temperaturas em várias áreas, incluindo São Paulo. A mudança representa o terceiro veranico deste ano, conforme a Climatempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o veranico!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.