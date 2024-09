Brasil e China se unem em exercícios militares inéditos As Forças Armadas do Brasil começaram, na quarta-feira 4, um treinamento em Goiás com mais de três mil participantes. O exercício ocorre... Revista Oeste|Do R7 09/09/2024 - 22h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-