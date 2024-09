Brasil enfrenta aumento alarmante de focos de incêndio O Brasil registrou 3,4 mil focos de incêndio nesta segunda-feira, 9, conforme dados consolidados pelo sistema BDQueimadas do Instituto... Revista Oeste|Do R7 09/09/2024 - 22h39 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h39 ) ‌



