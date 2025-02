Brasil enfrenta chuvas intensas e tempestades em 18 Estados nesta quinta-feira Nesta quinta-feira, 13, o Brasil enfrentará condições climáticas instáveis, com previsão de aumento nas chuvas em grande parte do... Revista Oeste|Do R7 13/02/2025 - 06h45 (Atualizado em 13/02/2025 - 06h45 ) twitter

Mapa de alertas do Inmet

Nesta quinta-feira, 13, o Brasil enfrentará condições climáticas instáveis, com previsão de aumento nas chuvas em grande parte do território. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de intensidade amarela e laranja para 18 Estados, por causa do risco significativo de tempestades intensas.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos das chuvas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

