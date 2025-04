Brasil enfrenta dia de calor e trovoadas neste sábado, 12 Neste sábado, 12, o clima no Brasil será dominado por calor e trovoadas. Das capitais do Sudeste ao extremo Norte do país, o dia será... Revista Oeste|Do R7 12/04/2025 - 06h46 (Atualizado em 12/04/2025 - 06h46 ) twitter

chuva e frente fria em são paulo - inmet

Neste sábado, 12, o clima no Brasil será dominado por calor e trovoadas. Das capitais do Sudeste ao extremo Norte do país, o dia será marcado por céu nublado, pancadas de chuva e forte sensação de abafamento, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro das previsões climáticas para o seu estado!

