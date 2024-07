Brasil enfrenta grave crise de saúde: mortes por dengue superam sete anos somados

País tem mais de 4,3 mil óbitos e 6,2 milhões de casos prováveis da doença desde o começo do ano. O Brasil enfrenta uma situação alarmante no que diz respeito à dengue, com um número de mortes nos últimos seis meses que supera o total de sete anos anteriores somados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.