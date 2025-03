Brasil passa por variações bruscas de temperatura neste domingo, 23 O Brasil amanhece neste domingo 23, com um cenário climático marcado por variações bruscas de temperatura, segundo o Instituto Nacional... Revista Oeste|Do R7 23/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Brasil amanhece neste domingo 23, com um cenário climático marcado por variações bruscas de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A combinação de fatores meteorológicos exige atenção da população, especialmente para os riscos de desidratação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no país!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Prefeitura de São Paulo intensifica segurança na Avenida Paulista

Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

Nebulosidade marca o tempo em todo o Brasil neste sábado, 22