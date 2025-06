Brasil registra mais de 4 mil focos de incêndio em maio No mês de maio de 2025, o Brasil registrou 4.263 focos de incêndio, conforme dados do levantamento do sistema BDQueimadas, do Instituto... Revista Oeste|Do R7 03/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comparação mês a mês Revista Oeste - Brasil

No mês de maio de 2025, o Brasil registrou 4.263 focos de incêndio, conforme dados do levantamento do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o número representa uma queda de 32,6%, já que maio de 2024 teve 6.324 ocorrências.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre os incêndios no país!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Estado de SP tem menor índice de homicídios, latrocínios e roubos em 25 anos

Chuva retorna com força e põe 7 Estados em alerta nesta terça-feira, 3

Justiça manda soltar MC Poze do Rodo