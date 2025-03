Brasil registra mais de 800 mil hectares de áreas queimadas nos primeiros 2 meses do ano O Brasil registrou 806,2 mil hectares de áreas devastadas pelo fogo somente nos dois primeiros meses do ano, segundo o levantamento... Revista Oeste|Do R7 24/03/2025 - 19h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h07 ) twitter

números queimadas

O Brasil registrou 806,2 mil hectares de áreas devastadas pelo fogo somente nos dois primeiros meses do ano, segundo o levantamento Monitor do Fogo, do MapBiomas. Somente em fevereiro, as queimadas atingiram 120,4 mil hectares, enquanto em janeiro o número chegou a 685,8 mil hectares.

