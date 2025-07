Brasil registra recordes de feminicídio e estupro em 2024 O Brasil registrou atingiu um novo recorde nos índices de violência contra mulheres em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança... Revista Oeste|Do R7 24/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

O Brasil registrou atingiu um novo recorde nos índices de violência contra mulheres em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O país chegou a 1,49 mil feminicídios ao longo do ano, o que equivale a quatro mortes de mulheres por dia. No mesmo período, foram contabilizados 87,54 mil casos de estupro, equivalente a uma vítima a cada seis minutos — as mulheres seguem como maioria entre as vítimas.

Para entender melhor essa alarmante situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Tarcísio desafia presidente da Sabesp a nadar no Tietê e no Pinheiros até 2029: ‘Estamos sonhando’

Frente fria muda o tempo no Sul e no Sudeste nesta quinta-feira, 24

De café com leite a beterraba ralada: a alimentação de Oruam na cadeia