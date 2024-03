Brasil se prepara para enfrentar onda de calor intenso Os dias mais quentes do verão... Os dias mais quentes do verão ainda estão por vir; no Sudeste, as temperaturas podem ficar acima dos 40ºC.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Homem baleado em sequestro de ônibus no Rio teve pulmão e coração perfurados • Ex-vereador do Guarujá (SP) dirige até hospital depois de ser baleado com 6 tiros • Confira o clima para as capitais nesta quarta-feira Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.