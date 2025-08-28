Logo R7.com
Brasil tem 4 municípios com menos de mil habitantes; confira

O Brasil superou os 210 milhões de habitantes, segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística...

Revista Oeste|Do R7

Revista Oeste - Brasil

O Brasil superou os 210 milhões de habitantes, segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 28. O levantamento, com data de referência de 1º de julho, mostra que quatro municípios brasileiros contam com menos de mil moradores cada.

