Brasil tem controle frágil contra tráfico de cocaína em portos, diz TCU

O avanço do tráfico internacional de cocaína pelos portos brasileiros revela deficiências graves nas estratégias de combate ao crime...

TCU Revista Oeste - Brasil

O avanço do tráfico internacional de cocaína pelos portos brasileiros revela deficiências graves nas estratégias de combate ao crime organizado, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU).

