Brasil tem registros raros de neve, em ao menos quatro Estados Embora incomum, a ocorrência de neve no Brasil tem registros oficiais em quatro Estados diferentes. São eles: Rio Grande do Sul, Santa... Revista Oeste|Do R7 25/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h17 )

Neve em São Joaquim, em Santa Catarina no ano de 2013 Revista Oeste - Brasil

Embora incomum, a ocorrência de neve no Brasil tem registros oficiais em quatro Estados diferentes. São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, de acordo com dados históricos.

