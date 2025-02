Revista Oeste |Do R7

Brasileira de 119 anos quer reconhecimento como a pessoa mais velha do mundo Deolira Glicéria Pedro da Silva, uma brasileira de 119 anos que reside em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, busca ser reconhecida...

Deolira Glicéria Pedro da Silva, uma brasileira de 119 anos que reside em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, busca ser reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo pelo Guinness World Records. Em março, ela completará 125 anos. Com a atual idade, ela supera a atual recordista, a freira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: