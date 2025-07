Braskem pode ser condenada a pagar R$ 4 bilhões por desvalorização de imóveis em Maceió

Revista Oeste |Do R7

Moradores e proprietários de imóveis em Maceió, afetados pela queda no valor de suas propriedades depois do colapso de uma mina de sal-gema, podem receber indenização de R$ 4 bilhões da Braskem. A Defensoria Pública de Alagoas ingressou com ação civil pública na quinta-feira 10, solicitando ressarcimento pelos prejuízos financeiros causados pelo desastre ambiental.

