Cabo da PM baleado em Paraisópolis (SP) recebe a mais alta condecoração militar

A Polícia Militar de São Paulo homenageou, nesta quinta-feira, 14, o cabo Johannes Kennedy Santana com a Láurea de Mérito Pessoal...

A Polícia Militar de São Paulo homenageou, nesta quinta-feira, 14, o cabo Johannes Kennedy Santana com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º grau, a mais alta condecoração da corporação. Só recebem a honraria os agentes que se destacam no cumprimento do dever, em ações operacionais ou administrativas.

