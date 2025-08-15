Cabo da PM baleado em Paraisópolis (SP) recebe a mais alta condecoração militar
A Polícia Militar de São Paulo homenageou, nesta quinta-feira, 14, o cabo Johannes Kennedy Santana com a Láurea de Mérito Pessoal...
A Polícia Militar de São Paulo homenageou, nesta quinta-feira, 14, o cabo Johannes Kennedy Santana com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º grau, a mais alta condecoração da corporação. Só recebem a honraria os agentes que se destacam no cumprimento do dever, em ações operacionais ou administrativas.
A Polícia Militar de São Paulo homenageou, nesta quinta-feira, 14, o cabo Johannes Kennedy Santana com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º grau, a mais alta condecoração da corporação. Só recebem a honraria os agentes que se destacam no cumprimento do dever, em ações operacionais ou administrativas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: