Caixas de leite ajudam a proteger casas contra frio no Rio Grande do Sul

Voluntários ligados à ONG Brasil sem Frestas recorrem a caixas de leite para ajudar no isolamento térmico de casas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. As temperaturas registradas nas regiões Sul e Sudeste nesta semana são as mais baixas do ano.

