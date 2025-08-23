Calor de 40 °C e ar seco atingem interior do Brasil neste sábado, 23 O Brasil terá neste sábado, 23, um cenário de extremos meteorológicos. Enquanto o Centro-Oeste e o interior do Sudeste registram calor... Revista Oeste|Do R7 23/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

O Brasil terá neste sábado, 23, um cenário de extremos meteorológicos. Enquanto o Centro-Oeste e o interior do Sudeste registram calor intenso, a Região Sul enfrenta o avanço de uma frente fria com previsão de chuvas fortes e risco de temporais. No Norte e no Nordeste, o tempo segue marcado por áreas de instabilidade em parte do litoral e tempo firme no interior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Rio de Janeiro amplia lista de produtos permitidos em presídios

INSS: Idosa analfabeta aparece como ‘presidente’ de associação

Justiça do Rio procura chefe do tráfico que fugiu depois de ‘saidinha’ do Dia dos Pais