Calor de 40 °C e ar seco atingem interior do Brasil neste sábado, 23
O Brasil terá neste sábado, 23, um cenário de extremos meteorológicos. Enquanto o Centro-Oeste e o interior do Sudeste registram calor intenso, a Região Sul enfrenta o avanço de uma frente fria com previsão de chuvas fortes e risco de temporais. No Norte e no Nordeste, o tempo segue marcado por áreas de instabilidade em parte do litoral e tempo firme no interior.
