Calor e ar seco dominam o Brasil neste feriado de Corpus Christi, 19 Esta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, será marcada por predomínio de calor e tempo seco em grande parte do Brasil. Um... Revista Oeste|Do R7 19/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 06h35 )

Esta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, será marcada por predomínio de calor e tempo seco em grande parte do Brasil. Um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e favorece a elevação das temperaturas no Centro-Oeste, Sudeste e no interior do Nordeste.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os cuidados necessários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

