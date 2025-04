Calor e chuvas fortes atingem boa parte do Brasil neste sábado, 26 O tempo segue instável em boa parte do Brasil neste sábado, 26, com previsão de chuvas fortes e possibilidade de tempestades em diversas... Revista Oeste|Do R7 26/04/2025 - 06h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 06h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Regiões como o Sul do Brasil devem ter chuvas intensas e continuidade das baixas temperaturas | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Brasil

O tempo segue instável em boa parte do Brasil neste sábado, 26, com previsão de chuvas fortes e possibilidade de tempestades em diversas regiões. Segundo o site Meteored, a chuva deve começar logo pela manhã no Amapá e se espalhar ao longo do dia por Estados do Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e as previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Projeto do túnel Santos-Guarujá deve gerar 9 mil empregos

Degradação na Amazônia bate recorde histórico

Passageiro finge ser piloto e tenta acessar cabine de comando da Azul