Calor e chuvas isoladas marcam o tempo nesta sexta-feira, 28 O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 28, sob um clima típico de suas estações regionais: calor intenso, umidade elevada e a presença... Revista Oeste|Do R7 28/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 06h45 )

O Brasil amanhece nesta sexta-feira, 28, sob um clima típico de suas estações regionais: calor intenso, umidade elevada e a presença de chuvas isoladas que devem atravessar o dia em boa parte do país. Do Sudeste ao Norte, as previsões mostram temperaturas máximas que variam entre 29°C e 37°C, com sensação térmica amplificada pela umidade.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas em todo o Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

